Violento incidente sulla strada provinciale, 4 feriti

L’incidente sulla strada Paulilatino – Santu Lussurgiu.

Grave incidente sulla strada provinciale 65. Intorno alle 5:30, per cause in case di accertamento, un’auto è stata completamente avvolta dalle fiamme. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco di Abbasanta, che hanno spento il rogo e messo in sicurezza la zona. Il conducente, che si trovava nel tratto che collega da Paulilatino a Santu Lussurgiu, era già uscito dalla vettura quando questa si è incendiata.

La squadra è stata poi inviata a circa un chilometro di distanza dove si era verificato un altro incidente stradale. Gli operatori del 115 hanno provveduto alla messa in sicurezza della vettura. Quattro le persone coinvolte, portate al pronto soccorso di Oristano dal servizio sanitario. Sul posto i carabinieri di Paulilatino, per quanto di loro competenza.

