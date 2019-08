Approvato il regolamento sul baratto amministrativo.

Il Consiglio comunale di Buddusò, nella sua ultima seduta, ha approvato all’unanimità il regolamento sul baratto amministrativo. Questo nuovo istituto permetterà ai cittadini in difficoltà di pagare i tributi comunali svolgendo lavori socialmente utili.

I contribuenti in comprovato stato di bisogno economico, infatti, con a loro carico tributi locali scaduti, possono onorare il proprio debito attraverso lo svolgimento di una attività lavorativa per conto del Comune. Le attività previste dal regolamento vanno dalla pulizia, alla manutenzione e l’abbellimento di aree verdi agli fino agli interventi di decoro urbano.

“Credo che sia doveroso da parte di tutte le istituzioni, soprattutto nei momenti di crisi economica come quella che stiamo attraversando, venire incontro a quanti vivono in stato di bisogno – ha commentato il sindaco di Buddusò Giovanni Antonio Satta – Esprimo soddisfazione e gratitudine all’intero consiglio comunale per aver approvato all’unisono la mia proposta.

(Visited 2 times, 2 visits today)