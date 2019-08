Guasto alla condotta dell’acqua, disagi a La Maddalena

In corso le riparazioni.

Le squadre di Abbanoa sono a lavoro in via Garibaldi a La Maddalena per riparare un improvviso guasto sulla condotta che alimenta anche le vie XX Settembre e Montebello.

L’intervento dei tecnici del Gestore è stato tempestivo e sta proseguendo senza interruzione con l’obiettivo di limitare quanto più possibile i disservizi e arrivare al ripristino dell’erogazione nel minor tempo possibile entro la fine della mattinata.

Qualsiasi anomalia potrà essere segnalata al servizio di segnalazione guasti di Abbanoa tramite il numero verde 800.022.040 attivo 24 ore su 24. Abbanoa segnala che alla ripresa dell’erogazione l’acqua potrebbe essere transitoriamente torbida a causa dello svuotamento e successivo riempimento delle tubazioni.

(Visited 177 times, 178 visits today)