I bonus alimentari.

Non solo il bonus alimentare dedicato alle famiglie. L’amministrazione comunale di Buddusò ha previsto anche un contributo per chi ha dovuto sospendere l’attività di impresa a causa dell’emergenza coronavirus.

Si tratta di una concessione una tantum dedicata agli operatori economici di Buddusò, non in pensione, dell’ammontare di 400 euro. Il contributo è cumulabile sia con i 600 euro previsti per le partite Iva del decreto Cura Italia sia con il bonus alimentare del Comune.

Sul fronte degli aiuti alle famiglie, invece, il Comune di Buddusò ha predisposto dei buoni il cui importo varia da 250 a 400 euro a famiglia. I bonus potranno essere spesi nei negozi di Buddusò di cui all’elenco pubblicato nel sito del comune e indicati nel retro degli stessi ticket.

“Non fate l’errore di non chiedere il beneficio, questo sostegno economico è stato creato per voi, vi spetta, ne avete diritto ed è un modo, il più semplice, per potervi venire incontro – raccomanda il sindaco Giovanni Antonio Satta, rivolgendosi ai sui concittadini in difficoltà -. Non ne abbiamo altri. Naturalmente sarà assicurata massima discrezione e riservatezza”.

