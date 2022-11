Anche fondi comunali per gli aumenti delle indennità degli amministratori locali.

L’aumento delle indennità di sindaco e assessori ha scaldato il dibattito all’interno del consiglio comunale di Buddusò nell’ultima seduta, in cui la giunta ha deliberato una variazione di bilancio per finanziare l’aumento delle indennità di primo cittadino e giunta, aggiungendo ai fondi regionali anche fondi comunali.

Nello specifico, l’aumento vedrà aggiungersi ai circa 15.000 euro stanziati dalla regione – che si è adeguata alla legge 234/2021, legge di previsione del bilancio 2022 dello stato – ulteriori 21.700 euro di fondi del bilancio comunale.

“Un provvedimento inopportuno in un momento di grande sofferenza per le famiglie e le imprese locali, un brutto segnale – afferma il consigliere comunale Salvatore Marrone, capogruppo di minoranza -. Mi sarei aspettato che l’attuale sindaco rinunciasse all’aumento dell’indennità, come fatto da moltissimi sindaci sardi, per dare un segnale di vicinanza politica a famiglie e imprese ormai strozzate da crisi e caro energia. Invece qua hanno pensato di fare l’esatto contrario, andando ad incrementare di ulteriori 21.000 euro di fondi comunali, oltre i 15.000 arrivati dalla regione.”

Durante la votazione il la minoranza ha abbandonato l’aula per protesta, andando ad infiammare ancor di più un clima già teso.

