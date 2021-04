Buddusò in festa per i cento anni di nonna Giovanna e Lorenza

Due nuove centenarie a Buddusò.

Due nuove centenarie a Buddusò. Nei giorni scorsi, rispettivamente giovedì 11 Marzo e giovedì 1 aprile, le signore Giovanna Altana e Lorenza Mura di Buddusò hanno compiuto 100 anni.

È un vero piacere festeggiare la longevità dei nostri concittadini che rappresentano una fonte di ricchezza e sapienza per la nostra comunità”, ha commentato il sindaco Massimo Satta. Il primo cittadino, nel porgere i migliori auguri per questo importante traguardo, ha consegnato loro, a nome dell’Amministrazione e dell’intera comunità, un omaggio per ricordare questo momento di gioia.

“La loro è testimonianza di una vita buona e generosa, come dimostrato dall’affetto di cui sono circondate. A loro, dunque, va un ringraziamento speciale per l’esempio di vita vissuta e un augurio di grande serenità per gli anni avvenire”, ha concluso il sindaco. Ad oggi quindi Buddusò conta 3 centenari tra cui anche la signora Taras Caterina che ha compiuto 100 anni il 7 Settembre del 2019.

