Vandali alla chiesa di Sant’Ambrogio.

Una panchina divelta e una fontanella di granito danneggiata. Questo il conto dei danni di una notte brava di alcuni ignoti. Un atto di vandalismo reso ancora più grave dal fatto che è stato perpetrato subito fuori dalla chiesa di Sant’Ambrogio scatenato ancor di più l’indignazione dell’intero paese.

“Io non so se siano ragazzi o a adulti, ne so quantificare economicamente il danno, so che mi dispiace e mi sento ferito dal gesto – ah commentato il parroco del paese don Angelo Malduca -. Inoltre questa comunità che amo e cerco di servire con dedizione non merita che qualcuno per ragioni che lui solo sa, se le sa, ne sporchi l’immagine”.

