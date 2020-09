La situazione coronavirus a Buddusò

Due nuovi casi di coronavirus a Buddusò. A darne notizia è stato il sindaco Giovanni Antonio Satta. Sono in corso ulteriori approfondimenti, da parte dell’autorità sanitaria anche per coloro che sono venuti a contatto con i positivi e sono in regime di quarantena in attesa di ulteriori verifiche e accertamenti.

Anche nella giornata di ieri il sindaco aveva comunicato la presenza di altre 2 persone positive. “Esprimo la mia preoccupazione e quella dei colleghi sindaci, per la situazione che si sta creando associata alla difficoltà di comunicazione con l’Ats che non agevola la tempestività delle informazioni e delle azioni previste dai protocolli di sicurezza, rendendo tutto molto più complesso. Come noto siamo nella fase di convivenza con un virus che oggi rappresenta un grave pericolo dal punto di vista sanitario ed è per questo che abbiamo attivato la campagna di screening sierologico a favore di tutta la popolazione”, commenta il sindaco Satta.

“Stamattina, durante la riunione del centro operativo comunale ho chiesto alle forze dell’ordine che operano nel nostro territorio di intensificare i controlli sopratutto nei punti più sensibili del paese, laddove è più probabile la formazione di assembramenti e di situazioni di pericolo. Ho chiesto loro di utilizzare tutti gli strumenti a disposizione per far rispettare le prescrizioni contenuti nei diversi provvedimenti statali, regionali e comunali, che, ricordiamolo, sono sempre in vigore”, ha concluso il primo cittadino.

(Visited 155 times, 155 visits today)