Guasto elettrico a Buddusò, disagi e rabbia tra i cittadini

Disagi per il guasto elettrico a Buddusò.

Un disservizio nella distribuzione dell’energia elettrica ha interessato ieri sera il territorio di Buddusò, provocando situazioni differenti tra le varie zone, con alcune aree già tornate alla normalità e altre ancora senza fornitura per parte della serata. L’anomalia, segnalata alle strutture competenti, ha portato agli accertamenti necessari e alla comunicazione da parte di Enel sulle tempistiche di intervento.

Secondo quanto riferito dall’azienda, le squadre tecniche hanno lavorato per ristabilire la piena erogazione dell’elettricità e il servizio è stato completamente ripristinato intorno alle 22:30, chiudendo così una fase di disagi che ha coinvolto diversi residenti.