Si accende Casa Ferrigno, a La Maddalena torna il Natale

A La Maddalena, esiste un appuntamento fisso che scandisce l’arrivo del Natale: l’accensione delle luminarie di Casa Ferrigno. Non si tratta di un evento isolato, ma di una sacra tradizione natalizia che si rinnova puntualmente ogni anno, indipendentemente dalle mode, dalla crisi o dal costo dell’energia.

I Ferrigno non smettono mai di sorprendere. Con mesi di meticolosi preparativi, la loro villetta in zona Villa Bianca si trasforma ogni anno in un faro scintillante, un punto di riferimento che attira moltissimi curiosi e visitatori che passano appositamente per ammirare lo spettacolo. La vera magia di Casa Ferrigno risiede nella sua perseveranza. Nonostante le difficoltà economiche che hanno spinto molti a ridurre le decorazioni, i Ferrigno hanno tenuto fede al loro voto di portare luce e gioia alla comunità. L’allestimento non è mai una replica, ma una continua evoluzione.

Come si posiziona l’allestimento di questo Natale 2025 rispetto alla loro gloriosa storia?

La costante è sempre stata la densità delle luci e la cura dei dettagli, che trasformano la casa in una gemma luccicante. L’obiettivo è stato quello di creare un caldo abbraccio di luce per tutti i passanti.

L’ultima impresa dei Ferrigno è già visibile ed è, come sempre, uno spettacolo. Quest’anno, la famiglia ha saputo incorporare nuovi elementi visivi e tecnologici che sorprendono chi è abituato ai loro schemi precedenti. In particolare, spicca la grande scritta luminosa “BUONE FESTE”, un nuovo e caloroso augurio visibile a distanza. Si nota un maggiore dinamismo nelle sequenze luminose e una maggiore enfasi sui colori, rendendo l’esposizione di quest’anno non solo più grande, ma anche più viva e vibrante. Non si tratta solo di più luci, ma di una nuova interpretazione della gioia natalizia che è tutta da ammirare in questi giorni.

La casa Ferrigno non è semplicemente la “più addobbata” di La Maddalena; è il simbolo annuale della forza della tradizione e della generosità di una famiglia che, con la sua inesauribile luce, illumina il cuore dell’isola ogni singolo Natale.