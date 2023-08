Incendio in corso a Buddusò, interviene un elicottero

Incendio in corso a Buddusò.

In questi minuti il corpo forestale della Sardegna sta intervenendo per spegnere un incendio che si sta sviluppando nell’agro di Buddusò. Sta intervenendo un elicottero per le operazioni di spegnimento e bonifica del territorio interessato. L’elicottero è proveniente dalla base operativa di Alà dei Sardi su un incendio in agro del comune di Buddusò in località Sos Vinzales.

Sul posto, coordina le operazioni di spegnimento il D.o.s. – direttore delle operazioni di spegnimento -appartenente alla pattuglia del corpo forestale.

