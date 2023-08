Aurora Ramazzotti fa la doccia come mamma l’ha fatta.

Come mamma Hunziker l’ha fatta. Aurora Ramazzotti si è mostrata nuda sotto la doccia nel giardino della bellissima villa che ha affittato in Costa Smeralda per le sue vacanze, postando le sue foto sul suo account Instagram.

Lo scatto in poco tempo ha scatenato un vespaio di polemiche, da parte di tante followers e haters che l’hanno ricordato di essere una mamma e pure le sue passate battaglie contro il catcalling. E non solo. Qualcuno le ha detto anche di non essere tornata in forma dopo il parto. Ma le fan sono subito intervenute in difesa della loro beniamina, che si è ritrovata in mezzo a una valanga di insulti.

“Non ho capito, una diventa madre e improvvisamente si deve coprire per pudore di non si sa cosa? Poi associare questo alle molestie per strada si commenta da solo. Brava Aurora”, ha scritto una. E ancora: “Ma nessuno qui ha mai visto il David di Michelangelo? Ma era vestito per caso? Eppure è l’una delle più belle opere d’arte al mondo! Un sacco di foto e tutti indignati per mezza chiappa! È una foto ironica, non volgare e tantomeno esplicita…….dai su un po’ di leggerezza no? Se va bene al suo compagno e ai suoi genitori penso possa andare bene anche a noi no?”.

Aurora vittima di bodyshaming.

La foto di Aurora Ramazzotti è diventata un vero e proprio caso mediatico e la ragazza si è trovata vittima di bodyshaming (fenomeno in cui il corpo viene considerato una vergogna per i suoi difetti o per pudore ndr). Le polemiche sono state tante e non solo da parte di donne. Ai commenti la showgirl ha risposto su Instagram che non gliene frega assolutamente niente: “I 0,3 secondi di stallo dedicati all’inserimento della foto nuda nel carosello caratterizzati da un fugace benché fastidioso dubbio precipitosamente cancellato dalla felicità stessa di causare indignazione in determinati soggetti e poi onestamente dal fatto che non me ne frega davvero una min…”.

Ma la risposta dell’influencer non è piaciuta a molti, che l’hanno considerata sfrontata. “Gia’ il fatto che ti giustifichi con un “Non me ne frega una minc*hia” è la riprova sociale che te ne fotte e come. Perché diciamocelo, sei una egocentrica in cerca di approvazione sociale. Vai da uno psicologo che ne hai bisogno”. Questo uno dei commenti più violenti scritto da uno degli hater della Ramazzotti. “Tutt* puritani dai sani principi degni dell’800 forse. Poi se scaviamo un pochino, abbonamento su OnlyFans per chiedere le mutande cagate a una donzella. Wow, che coerenza”, ha risposto prontamente una seguace della Ramazzotti in particolare contro le indignazioni dei maschietti.

