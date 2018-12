Il nuovo servizio di ricarica a Buddusò.

È stata attivata la postazione attrezzata per la ricarica di veicoli elettrici a Buddusò. L’Eco@point è situato nel Piano di Zona per l’edilizia economica e popolare, in Via Salvemini, di fronte all’albergo La Madonnina.

La postazione di ricarica elettrica mira a migliorare l’ambiente, favorendo lo sviluppo di una mobilità urbana ecosostenibile. L’Eco@point rappresenta, infatti, un nuovo servizio di particolare importanza per la salvaguardia dell’ambiente e l’adozione di nuove soluzioni di mobilità basate su nuove tecnologie. I veicoli a trazione elettrica, in particolare, saranno indispensabili nel prossimo futuro per contenere il livello delle.

