La situazione delle scuole di Olbia.

Iniziato l’anno scolastico, prende il via il tormentato iter sulla distribuzione delle classi degli istituti superiori ed il reperimento degli spazi necessari alla luce delle segnalazioni pervenute da parte dei presidi. Ad avere i maggiori problemi di affollamento i due licei di Olbia: lo scientifico e il classico.

Entrambi gli istituti, negli ultimi anni, hanno visto aumentare il numero di iscrizioni. Potrebbe sembrare semplice trovare spazi per nuove aule, ma una delle tante conseguenze dell’alluvione del 2013 è il divieto per i due licei di ampliare le sedi esistenti. E così gli studenti sono costretti ad ogni squillo della campanella a spostarsi da un’aula all’altra per poter seguire le normali lezioni, approfittando dell’assenza di un’altra classe impegnata, magari, in quell’ora in palestra o in laboratorio.

La Provincia di Sassari, competente sugli istituti superiori, ha disposto una ricerca di locali da adibire ad aule scolastiche già dal 2017, ma sin ora senza nessun risultato. “Dopo la tragica alluvione del 2013 siamo stati inseriti in zona Hi4, quindi non possiamo costruire nuove aule – spiega il dirigente scolastico del liceo scientifico Mossa Luigi Antolini -. Non possiamo nemmeno fare nessun lavoro di messa in sicurezza. Attendiamo le nuove aule assegnate dalla Provincia, ma la situazione è davvero critica. Se il prossimo anno continuiamo ad avere così tanti iscritti non so come faremo. Siamo in una situazione di grave precarietà”. Aule piccole e laboratori sacrificati per ospitare fino a 18 alunni.

All’istituto alberghiero di Arzachena si respira, invece, tutt’altra aria. Il presente e il futuro per gli studenti è più che roseo. Grazie al progetto Iscol@ sarà riqualificato il convitto dell’istituto. Parallelamente anche a Budoni verranno migliorate la qualità degli spazi e la loro funzionalità per un intervento complessivo, per i due cantieri, di 6,2 milioni di euro.

