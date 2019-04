La denuncia è seguita dai carabinieri di Olbia

Un’altra grana giudiziaria per il consigliere regionale ed ex sindaco di Buddusò Giovanni Satta, rieletto nelle liste del Psd’Az. Già sotto inchiesta per un presunto traffico internazionale di droga, sul suo conto risulta adesso pendere una nuova denuncia per truffa e sostituzione di persona.

Della vicenda si stanno occupando i carabinieri di Olbia. Il tutto sarebbe partito da una querela presentata nel marzo del 2009. Le ipotesi di reato sono truffa e sostituzione di persona.

Il consiglire Satta era rimasto coinvolto anche, insieme ad altre 13 persone, in un’operazione antidroga portata avanti dai carabinieri nel 2016.

