I positivi a Buddusò.

Grande affluenza per la campagna di screening gratuito a Buddusò, che fa scoprire 22 contagi di covid e 17 tra gli alunni delle scuole.

In paese sono stati effettuati 450 tamponi, che hanno rilevato, inoltre, 48 casi sospetti. “Ringraziamo ancora una volta i medici volontari e il personale dell’Ats – dichiara il sindaco Massimo Satta -, una risorsa fondamentale per la riuscita dell’iniziativa. Sottoporsi allo screening è un modo per prendere in carico i positivi, isolarli dal resto della popolazione affinché il virus non circoli liberamente. Resta poi fondamentale il comportamento virtuoso dei negativi che devono continuare a osservare le regole”.