La raccolta fondi per i familiari di Sebastiano Marrone.

È nata in queste ore un’iniziativa di solidarietà che sta raccogliendo numerose adesioni, dopo la morte di Sebastiano Marrone, il giovane carabiniere originario di Buddusò rimasto vittima di un incidente stradale sulla provinciale 109 mentre stava rientrando da Lucera (Foggia) a bordo dell’auto di servizio. A promuovere la raccolta sono stati due suoi colleghi della Compagnia di San Severo, Federica Salandra e Pellegrino Campodipietro, che hanno scelto la piattaforma Gofund.me per offrire un sostegno concreto alla famiglia del 23enne.

LEGGI ANCHE: Folla ai funerali del carabiniere di Buddusò scomparso a 23 anni.

L’iniziativa, lanciata con l’obiettivo di alleviare almeno in parte il peso di un dolore improvviso e profondo, ha trovato un’immediata risposta da parte di cittadini, colleghi e conoscenti, sensibili alla vicenda che ha colpito il giovane militare. La somma raccolta ha già superato ampiamente gli 11mila euro, segno di un coinvolgimento diffuso e di un affetto che continua a manifestarsi nei confronti di Sebastiano e dei suoi cari.

“Siamo i colleghi del giovane carabiniere Sebastiano Marrone, di soli 23 anni, tragicamente venuto a mancare durante il servizio a causa di un incidente stradale sulla sp 109. Oggi ci rivolgiamo a voi per chiedere un piccolo grande gesto di solidarietà: un aiuto per sostenere la sua famiglia in questo momento di immenso dolore – scrivono Salandra e Campodipietro -. Vogliamo che questo gesto rappresenti la vicinanza, l’affetto e la riconoscenza di tutti verso Sebastiano, un ragazzo che ha servito con dedizione e che resterà per sempre nei nostri cuori come un fratello e collega”.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui