Addio a zia Larenta.

Era la nonna di Buddusò, che con il suo ultimo compleanno aveva raggiunto il traguardo dei cent’anni. Per questo nel paese oggi è una giornata di lutto, per la scomparsa di Tia Larenta.

Larenta Mura, questo il nome della nonna più amata di Buddusò, nata il 1 aprile del 1921, ha vissuto tutti gli eventi storici più importanti e più difficili. Dalla seconda guerra mondiale, al boom economico, fino alla recente pandemia di Coronavirus e ha raccontato a innumerevoli generazioni cosa significava aver vissuto diverse epoche storiche. Tempi duri, ma anche semplici, fatti di affetti, valori, famiglia e di amori.

Lo ha sempre raccontato con gli occhi pieni di nostalgia, ma anche con orgoglio per la grande fortuna per aver assistito in prima persona alla trasformazione della società nel corso di un intero secolo, vedendo nascere e “allevare” diverse generazioni. Per questo tia Larenta aveva lasciato il segno nel paese ed è riuscita a farsi amare da generazioni intere che l’hanno sempre considerata una nonna o una zia. La nonna di Buddusò ha dedicato la vita intera alla sua famiglia, che oggi si stringe nel dolore per la sua scomparsa.