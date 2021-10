Il nuovo consiglio comunale di Olbia.

Si è insediato il nuovo Consiglio comunale di Olbia ed è stata presentata anche la giunta. I lavori sono cominciati stamattina nell’aula consiliare, dove sono stati convalidati i consiglieri di opposizione e di maggioranza. Tranne uno, ovvero il consigliere Augusto Navone, al quale si è sollevata l’ipotesi di ineleggibilità.

A seguito di due reclami pervenuti alla segreteria generale, il capo della Grande Coalizione potrebbe essere incompatibile con l’incarico di consigliere, a causa della direzione dell’Amp, partecipata del Comune. Un colpo di scena che ha mosso gli animi in questa inaugurazione del consiglio comunale. Dopo una breve sospensione dei lavori, sono proseguiti con l’elezione del presidente del consiglio, ovvero l’avvocato del Psd’Az Marzio Altana.

All’insediamento del nuovo presidente è susseguita l’elezione dei due vice presidente. Le cariche sono state conferite a Michele Fiori, che rappresenta la maggioranza e a Stefano Spada, della minoranza.

Il sindaco di Olbia Settimo Nizzi ha presentato la sua giunta comunale. Una squadra di giovani, sopratutto donne e anche new entry. A detenere la carica di vicesindaco è per la prima volta nella storia della politica locale una donna: Sabrina Serra, alla quale è stata confermata anche la carica di assessora all’Istruzione e la Cultura. Nuovi volti come Antonella Sciola, assessora ai Lavori pubblici e i trasporti, la giovanissima Elena Casu, che a soli 25 anni è assessore alla Polizia Locale e Protezione civile, Sport e Politiche giovanili. Alessandro Fiorentino che sarà al Bilancio, Entrate politiche e fiscali, Patrimonio e innovazione tecnologica. Giovanni Sanna come assessore alla Cooperazione e sviluppo economico, commercio. Gli ex assessori riconfermati sono Marco Balata, al Turismo ed Eventi, Bastianino Monni, che si occuperà pero della Pianificazione del territorio ed Edilizia, Simonetta Raimonda Lai riconfermata alle Politiche sociali.

Il primo cittadino Nizzi ha, poi, giurato alla Costituzione. “Sono qua per fare il sindaco come sempre ho fatto – dichiara – per rappresentare e difendere la nostra comunità. Io non faccio sconti a nessuno anche quando si hanno davanti persone della stessa parte politica o sostenute da noi stessi. Senza chiacchiere e parole di circostanza. La legalità deve essere in voga in questo consiglio comunale, perché la politica non deve violare la legge”. Infine, è stata eletta la commissione comunale composta da Ivana Bolacchi, Ezio Setzi, Antonio Loriga, mentre i membri supplenti sono Eugenio Carbini, Silvana Manchia e Alberto Zedde.