I lavori a Golfo Aranci.

Arrivano i marciapiedi nel quartiere Vecchio semaforo. Sono in corso i lavori di completamento nel rione di Golfo Aranci, con l’obiettivo di incrementare i servizi per i residenti.

L’amministrazione comunale metterà in campo anche altri progetti nel paese. “Proseguiamo con le opere di miglioramento e riqualificazione delle strutture pubbliche in tutti i quartieri del paese – dichiara il sindaco Mario Mulas -, perché siamo convinti che ci sia benessere se tutto il paese migliora i propri livelli di vivibilità .In questo senso stiamo intervenendo, mediante opere del settore Lavori Pubblici guidato dall’Assessore Giuseppe Langella”.