Visite gratuite a Buddusò, arriva la Carovana della Prevenzione

la Carovana della Prevenzione a Buddusò.

Martedì 22 marzo la Carovana della Prevenzione farà tappa a Buddusò, al campo sportivo in località Borucca dalle ore 10 alle ore 17.

La Carovana della Prevenzione è il Programma Nazionale itinerante di promozione della salute di Komen Italia che in collaborazione con il Mater Olbia Hospital offrirà attività gratuite di sensibilizzazione e prevenzione dei tumori del seno e tumori ginecologici. L’iniziativa è rivolta a donne non inserite nelle liste di screening della Regione Sardegna.

Le prenotazioni potranno essere presentate presso l’ufficio staff del sindaco entro il 18 marzo e saranno valutate in ordine di arrivo fino ad esaurimento posti. Nello specifico saranno effettuate mammografie riservate a donne dai 40 ai 49 anni e dai 70 anni in su che non abbiano effettuato mammografia negli ultimi 12 mesi, ecografie mammarie riservate a donne di età inferiore ai 40 anni e visite ginecologiche (per tutte le fasce di età).

Al momento dell’iscrizione saranno comunicati data ed orario della visita. Sarà possibile prenotare una sola prestazione tra quelle indicate.