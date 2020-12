Sono ancora in corso i lavori di sgombero delle vetture sulla 131 dcn in direzione Budoni. L’operazione ha richiesto l’intervento delle pattuglie della polizia per deviare il traffico che ha subito rallentamenti.



Infatti è necessario imboccare lo svincolo obbligatorio per San Teodoro con percorrenza della vecchia Orientale Sarda per arrivare a Budoni dove è possibile riprendere la quattro corsie. Si raccomanda massima attenzione presso lo svincolo e velocità moderata

