Il Team Karate Arzachena porta 5 atleti alle finali nazionali Fijlkam

Sono 5 i giovani atleti del Teak Karate Arzachena qualificati per le finali nazionali Fijlkam.

Lo scorso weekend, presso la palestra comunale di Arzachena si sono svolti i campionati regionali di Karate in ambito Fijlkam, categoria Esordienti, valevoli anche per la qualificazione alle fasi finali dei campionati italiani.

Quasi 70 gli atleti iscritti, un vero e proprio record per la categoria, che è riservata a bambini tra i 12 e i 13 anni. Gli atleti in gara hanno espresso un altissimo livello tecnico. In gara tutti i migliori atleti dell’isola, che sono arrivati con l’obiettivo di portare una medaglia a casa da ogni parte dell’isola.

Il team karate Arzachena ha portato sul tatami 9 atleti, 5 dei quali all’esordio assoluto in gare ufficiali. Al termine della gara il bilancio è stato a dir poco inimmaginabile per gli atleti di Arzachena.

Medaglia d’oro per Sabrina Dettori nella categoria Kumite -45kg, Medaglia d’argento per Giorgia Madeddu nella categoria kumite- 50kg e per Massimiliano Olivieri nella categoria Kumite -38kg, medaglia di bronzo per Jacopo Nieddu nella categoria kumite -43kg e per Ethan Andretto Wangombe nella categoria kumite -48kg.

Tutti e cinque i giovani atleti di Arzachena si qualificano per le fasi finali dei campionati italiani in programma l’1 e il 2 giugno al centro olimpico federale di Ostia.

La società esprime soddisfazione anche per le prestazioni di Gabriele Abozzi, Serena Pirina, Mattia Utzeri e Katerina Solas, che hanno arricchito il loro bagaglio di esperienze, che sarà utile nelle prossime manifestazioni. La squadra agonisti del team ha già ripreso a lavorare nella sede di Abbiadori in preparazione ai prossimi importanti appuntamenti nazionali e internazionali.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui