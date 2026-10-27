Accoltellato in centro a Olbia: aggressore in fuga: 41enne in fin di vita

Caccia all’uomo accusato di tentato omicidio a Olbia.



È in fuga l’accoltellatore del 41enne che ora si trova in ospedale ricoverato in gravissime condizioni al Giovanni Paolo II dopo essere stato colpito con diverse coltellate al torace a Olbia. L’aggressione è avvenuta nel tardo pomeriggio di oggi, 27 ottobre, lungo Corso Umberto.

Soccorso tempestivamente sul posto, l’uomo, di nazionalità italiana, è giunto al pronto soccorso in fin di vita e, pare, sotto effetto di sostanze. Nel frattempo, è caccia all’uomo in tutta la città. L’aggressore si è dato immediatamente alla fuga dopo il ferimento. Sul caso stanno indagando i carabinieri del Reparto Territoriale di Olbia, che hanno già ascoltato alcuni testimoni presenti al momento del violento litigio scoppiato nella parte bassa della via.

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