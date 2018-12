Budoni, candidato alla Regione riempie di manifesti il paese

La campagna elettorale per la Regione a Budoni.

Fine d’anno con sorpresa per i cittadini di Budoni che sono costretti ad “ammirare” svariate decine di manifesti elettorali affissi su ogni muro possibile e immaginabile del centro costiero gallurese e di tutte le frazioni che lo compongono. Un candidato alle prossime elezioni regionali in programma il 24 febbraio ha pensato bene di utilizzare gli spazi visivi dei suoi concittadini con una valanga di sue immagini di vario formato.

Il tutto in anticipo sui tempi della legge elettorale che consente le affissioni (solo e soltanto negli spazi a questo adibiti dall’amministrazione comunale) a partire dal 30esimo giorno antecedente la data del voto.

Un comportamento singolare quello del politico di Budoni che è stato ripreso dalla pagina Facebook “L’informazione fuori dal gregge”, che cita l’articolo di legge relativo sottolineando anche un’altra probabile irregolarità. Il candidato, infatti, in seguito al polverone sollevato per la sua curiosa condotta avrebbe oggi attaccato su ogni manifesto la ricevuta di pagamento della tassa di affissione recante data 31.12.18 e non quella, precedente, in cui è stato effettivamente esposto il numerosissimo materiale elettorale.

