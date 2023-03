Lavori nella strada per Budoni.

Per lavori sull’impianto idrico della galleria ‘Beruilles’ a Budoni, la strada statale 131 ‘Diramazione Centrale Nuorese’ sarà chiusa al traffico, in entrambe le direzioni, nella fascia oraria compresa tra le ore 12 e le 16 del 15 marzo.

Il traffico verrà deviato lungo la viabilità alternativa, costituita dalla strada statale 125, con segnalazioni in loco. I lavori fanno parte delle attività di risanamento strutturale e impiantistico del tunnel, per un valore di oltre tre milioni di euro. Gli interventi rientrano nel piano generale di Anas per l’ammodernamento delle gallerie sulla statale 131 Dcn.

