Tre nuovi casi di coronavirus a Budoni.

Sono 3 i nuovi casi di coronavirus a Budoni. Ad aggiornare la popolazione sulla situazione è stato il sindaco Giuseppe Porcheddu.

“Per ovvie ragioni di privacy e sicurezza non è possibile, ne sarebbe utile, aggiungere dettagli – ha commentato il sindaco – .Un evento ormai inevitabile per una pandemia che sta colpendo tutto il mondo, che ci conferma, se non fosse ancora chiaro, la serietà assoluta della situazione e che ci spinge, una volta di più, a riflettere sull’importanza di rispettare ed attenerci rigorosamente alle disposizioni che vengono emanate periodicamente”

“Approfitto di questo comunicato per ringraziare ancora una volta tutti i cittadini che, a fronte di sacrifici e rinunce personali, rispettano le norme a vantaggio della salute propria, della propria famiglia e di tutta la nostra Comunità”, ha concluso il sindaco.

