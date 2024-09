Budoni saluta l’estate, gran finale col decimo “Summer bye”

A Budoni torna il “Summer bye”

Domenica 22 settembre 2024 Budoni saluta l’estate con il classico “Summer bye“, arrivato alla decima edizione. Una giornata di festa per la cittadina gallurese con musica, sapori e tradizioni. Si parte con “esperienze oltre i sensi” una mattina ricca di sport fra mare e terra. Alle 7.30 in programma una escursione in bicicletta fra le meraviglie di Budoni con partenza da piazza Giubileo. Il trekking avrà il suo momento dalle ore 9.00 con la passeggiata ecologica per scoprire le bellezze del territorio insieme con il biologo Gianni Meloni. Sport sul mare con il surf school nella spiaggia Lu Paradiso dalle 9.00 alle 13.00, mentre nella spiaggia Stella Marina parte l’escursione in kayak pagaiando fra gli stagni costieri di Budoni

Il tennis avrà il suo momento al mattino e al pomeriggio ad Agrustos grazie alla collaborazione con l’Associazione tennis Budoni. In programma anche lezioni di yoga nella pineta Sa Playa e yoga aereo nella pineta di Sant’Anna. Il battesimo della sella per i più piccoli in via Nazionale sarà a cura dell’associazione Sardigna Equitours. E dalle 10.30 alle 15.00 è in programma l’animazione per bambini in piazza Giubileo.

Sarà il folk il protagonista del pomeriggio con il gruppo Sos Tintinnatos di Siniscola e il gruppo MiniFolk della Proloco di Posada. Allieterà la serata anche il gruppo di trampolieri grandi e piccoli “Anchilonghi”.

Dalle 19.00 è il momento della grande cena in piazza a cura dei ristoratori di Budoni con un menù tipicamente sardo. Alle 21.45 in programma Musicalmente con i gruppi The 90’s Hits in piazza Giubileo e Eco 80 in piazza San Giovanni. A chiudere la giornata lo spettacolo pirotecnico. “Come di consueto saluteremo l’estate – dice Vanessa Sanna, vicesindaco e assessora al Turismo -. Coinvolgendo cittadini e turisti in una giornata di festa. È stata una stagione positiva e questa giornata rappresenta lo spartiacque fra la stagione estiva e quella autunnale per la quale abbiamo già in programma una serie di eventi che animeranno la nostra cittadina.”

