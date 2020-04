Come verranno gestiti i buoni.

Dopo il decreto del 28 marzo firmato dal premier Conte, sono stati erogati, per far fronte all’emergenza coronavirus, 400 milioni di euro da trasformare in buoni acquisto alimentari e beni di prima necessità per aiutare le persone in difficoltà.

A Budoni sono stati erogati 42.436,82 euro in buoni spesa gestiti dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Giuseppe Porcheddu che, avvalendosi della collaborazione degli enti del terzo settore, (Caritas e similari) raggiungeranno con maggior facilità chi ne ha davvero bisogno.

I fondi saranno così gestiti: 30.000 euro verranno trasferiti ad enti del terzo settore, quali Caritas di Budoni, i quali provvederanno all’acquisto e alla distribuzione di beni di prima necessità e di prodotti alimentari, 12.436 euro verranno utilizzati per l’acquisto di medicinali, i quali verranno assegnati per la gestione ai Servizi sociali del Comune di Budoni.

