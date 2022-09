Arriva a Budoni il Circo Paniko.

Il Circo Paniko torna in Sardegna dopo due lunghi anni di assenza. Dopo i grandi successi di Alghero nel 2017, Sassari (2018), San Sperate (2019) e Cagliari (2020) il più importante collettivo italiano di circo contemporaneo sceglie finalmente la Gallura con “Apocalippo“.

Niente animali, niente cattività, niente tradizionalismo puro. Ricerca, surrealismo circense, arte acrobatica, visione teatrale e musica dal vivo questo, e tanto altro, è il mondo del Circo Paniko e questo è “Apocalippo“. Lo spettacolo andrà in scena, sotto l’immancabile chapiteau giallo e blu, da sabato 17 a domenica 25 settembre a Budoni, negli spazi del Villaggio Camping Pedra e Cupa in via Nazionale.

Il Circo Paniko è una delle prime e delle più numerose compagnie di circo contemporaneo in Italia, nasce nel 2009 in Emilia Romagna. Un collettivo internazionale di artisti circensi e musicisti. Una compagnia di felliniana atmosfera che gioca con i limiti del circo contemporaneo e crea un tessuto d’avanguardia tra tradizionale e ricerca artistica.

Lo chapiteau del Circo Paniko solo ad osservarlo da lontano racconta di emozioni e sperimentazioni. Una volta varcata la soglia, invece, ti rapisce al primo istante. Uno spazio unico nel suo genere, perfettamente attrezzato per le produzioni con tanto di quinte, graticcia, impianto audio e luci e le sedute per gli spettatori. Un teatro viaggiante che dal lontano 2009 porta la propria magia in lungo e in largo per l’Europa.

“Apocalippo” è l’ultima delle tredici produzioni a firma Circo Paniko, ha debuttato a maggio in Austria e ora arriva nel nord-est della Sardegna. Uno spettacolo nuovo di zecca in cui, senza morale e con disarmante ironia, il Paniko accoglie la preoccupazione di questo tempo, gioca a confondere punti di vista per disorientare e perdersi, l’unica condizione per potersi ritrovare.

Come in ogni spettacolo firmato dal collettivo si mescolano ironia e acrobatica, musica dal vivo e surrealismo circense: i musicisti entrano ed escono dalla scena, interagiscono con attori, acrobati e performer e dipingono per ogni scena un paesaggio sonoro diverso. Un’ora e un quarto di emozioni, risate e applausi per uno spettacolo adatto a tutte e tutti, adulti, bambini e famiglie.

Sono ben 11 gli spettacoli previsti sotto lo chapiteau montato a Budoni in via Nazionale, negli spazi Villaggio Camping Pedra e Cupa, dal 17 al 25 settembre. Le repliche andranno in scena tutti i giorni – tranne la pausa di lunedì 19 – alle 21:30. Il 18, il 23 e il 24 è previsto il doppio spettacolo, ore 19 e ore 21:30, mentre l’ultima replica è domenica 25 alle ore 19. Per prenotare il proprio posto sotto il tendone è attivo, solo tramite chiamata, il numero 333/6298118.

Nel mondo del Circo Paniko il biglietto dello spettacolo non è una barriera, l’ingresso è libero e l’uscita ad offerta. Sarà la propria consapevolezza a dare un valore all’esperienza vissuta sotto il tendone. È lo spettatore a decidere se e quanto vale lo spettacolo: un mondo rivoluzionario rispetto all’imposizione consumista in cui finalmente è il pubblico a decidere il valore monetario delle proprie emozioni.

Qui il circo non si fa per cognome, non ci sono animali esotici da ammaestrare e sfruttare. Qui c’è solo studio, dedizione, passione, ricerca, arte e talento. Qui c’è il circo contemporaneo. A Budoni c’è il Paniko.