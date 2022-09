I festeggiamenti ad Arzachena.

Il Comitato Fidali 82/97 e la parrocchia Santa Maria della Neve hanno predisposto un ricco calendario di eventi in collaborazione con il Comune di Arzachena per celebrare i santi patroni Maria della Neve, Isidoro e Antonio in questa edizione speciale del centenario dell’autonomia del paese (1922 – 2022). Il momento culmine dei festeggiamenti è sabato 17 settembre, alle 21:30, con il concerto di Noemi a Tanca di Lu Palu con ingresso gratuito.

Si parte giovedì 15 settembre, alle 21, nel sagrato del tempio nuovo in via Tenente Sanna con la gara di poesia dialettale a cui partecipano i noti poeti Dionigi Bitti, Tore Senes, Diego Porcu, a cui si affianca l’esibizione del Tenore di Orgosolo. A seguire, la musica dei gruppi storici locali in piazza Risorgimento. Gli appuntamenti religiosi, invece, iniziano venerdì 16 settembre, alle 18:30, con il tradizionale ritiro della bandiera dalla casa del presidente del comitato organizzatore, Antonio Pilotto, e il via alla processione e ai vespri. Tra gli altri appuntamenti previsti per il fine settimana: lo spettacolo comico di Valentina Persia e il concerto del gruppo Ultrasound.

Il programma chiude domenica 18 settembre con l’attesa seconda edizione del Palio della Stella e l’esibizione delle pariglie di Oristano e Ittiri a cui partecipano i migliori cavalieri della Sardegna. Si terrà in via Paolo Dettori a partire dalle 16.

“In questo anno di celebrazioni del centenario dall’autonomia del paese, la festa patronale di Arzachena è più sentita che mai – afferma il sindaco Roberto Ragnedda -. Da mesi i volontari del Comitato Fidali 82/97 sono impegnati nella raccolta fondi per cofinanziare il ricco programma di appuntamenti promosso dal Comune, che ha l’obiettivo di riunire la comunità attorno ai suoi valori fondanti e alle sue tradizioni. Invito tutti gli arzachenesi e i tanti visitatori ancora presenti nel nostro territorio a prendere parte alle celebrazioni religiose e ai festeggiamenti“. Il calendario completo è disponibile sul sito www.comunearzachena.it.