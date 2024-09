Budoni ospita Clues, festival di inchiesta il 28 e 29 settembre

Il festival Clues a Budoni.

Budoni sarà nel prossimo fine settimana, il 28 e 29 settembre, al centro del racconto d’inchiesta con Clues la prima edizione di un evento che intende celebrare il racconto di inchiesta declinato su più codici di comunicazione, dal saggio al documentario, dal reportage al podcast, attraverso la forma del talk con presentazione di libri e conferenze.

Organizzato dal Comune di Budoni e da Budoni WelcomeClues è un concept che mira a dare vigore all’offerta culturale del comune gallurese, attraverso un filone che negli ultimi anni ha catturato l’attenzione dei media. “Il festival – dice Maurizio Orgiana direttore di Budoni Welcome – si prefigge l’obiettivo di proporre una nuova visione dell’evento culturale, cercando nuovi target di nicchia fra comunità e visitatori, interessati e affascinati dai racconti del giornalismo d’inchiesta”.

In esclusiva in Sardegna sarà Pablo Trincia l’headliner di questa prima edizione di Clues. Nato a Lipsia Trincia è uno scrittore, giornalista e autore televisivo pluripremiato. Ha iniziato la sua carriera di giornalista free lance nel 2005, nel 2009 ha preso parte alla trasmissione Le Iene su Italia 1, nel 2014 è stato inviato de La7 e nel 2017 è stato il primo a portare in Italia il podcast seriale. Trincia è oggi considerato il podcaster più influente d’Italia e due suoi lavori, Veleno e Il dito di Dio, hanno totalizzato oltre 10 milioni di download, divenendo entrambi dei libri editi da Einaudi e documenti-serie per Prime Video. Il suo ultimo lavoro legato al podcast si intitola “Sangue Loro – Il ragazzo mandato a uccidere“. In collaborazione con Sky lancia il podcast e una docuserie sul disastro di Rigopiano e per Noi Edizioni ha pubblicato “Come nascono le storie”. Trincia sarà ospite di Clues sabato 28 alle ore 19:30 al teatro Andrea Parodi.

Ma Pablo Trincia non sarà l’unico protagonista della due giorni di Clues che avrà inizio sabato 28 alle ore 17, sempre al teatro Andrea Parodi, con Marcello Fadda e Carolina Orlandi. Alle 17.30 sarà la volta di Chiara Ingrosso e alle 18 Francesca Zanni e Enrico Bergianti. Giuseppe Paternò Raddusa e Lorenzo Avola precederanno poi Pablo Trincia.

Domenica, in piazza Einaudi, con inizio alle ore 16 sarà la volta di Giampaolo Manca e alle 19 chiuderanno l’evento Riccardo Devoto e Michele Tatti.

