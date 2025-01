Dolore a Budoni per la scomparsa di Maria Canu, aveva 47 anni

L’addio a Maria Canu di Budoni.

Budoni piange la scomparsa di Maria Canu, morta nelle scorse ore a soli 47 anni a Bochum, in Germania, dove viveva da tempo. La notizia ha suscitato grande commozione in paese, che si stringe attorno alla famiglia della donna. Maria lascia nel dolore il compagno Daniel, i figli Michela, Corrado, Francesca e Arianna, la madre Piera, il fratello Giovanni, la sorella Claudia con Maciek, la nipotina Benedetta e tutti i familiari.

Il funerale si terrà venerdì 17 gennaio alle ore 10:30 presso la parrocchia San Giovanni Battista di Budoni. In seguito alla cerimonia, la famiglia ha chiesto di non ricevere visite a casa, invitando a rispettare questo desiderio in segno di rispetto e privacy durante questo momento difficile.

