Lavori dopo l’incendio: chiude la galleria S’Iscala a Budoni

I lavori alla galleria S’Iscala di Budoni.

Lunedì 19 gennaio un tratto della strada statale 131 “Diramazione Centrale Nuorese” sarà temporaneamente chiuso al traffico in direzione Nuoro per consentire l’esecuzione di un intervento di manutenzione all’interno della galleria ‘S’Iscala’, a Budoni (OT)

I lavori riguarderanno la sostituzione di alcuni pannelli di rivestimento della galleria danneggiati da un veicolo che ha preso fuoco all’interno del tunnel il 2 gennaio scorso. Saranno eseguiti all’interno della fascia oraria compresa tra le ore 14 e le ore 22 per il tempo strettamente necessario alle operazioni.

Il traffico sarà deviato lungo la strada statale 125 tra lo svincolo di ‘Budoni Sud – Limpiddu’ (km 112) e lo svincolo ‘Posada Nord’ (km 106).

