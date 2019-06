La scomparsa di GianGinepro.

Budoni piange la scomparsa di Gian Pio Porcu portiere del Cagliari prima e artista del ginepro dopo, tanto da diventare per tutti GianGinepro. Nato ad Orune 72 anni fa, risiedeva da tempo a Budoni, di cui instancabilmente promuoveva le bellezze.

Aveva militato nella primavera del Cagliari dal 1963 al 1970, per proseguire la sua carriera nello sport a Quartu, Oristano Nuoro e Iglesias.Una volta appesi guanti e scarpette al chiodo si era scoperto artista del ginepro, dal quale riusciva ad estrapolare le figure che la natura vi aveva imprigionato, come Michelangelo dal marmo. Dote che lo aveva reso noto in tutto la Sardegna e consacrato come il maestro d’arte del ginepro. Le esequie verranno celebrate a Budoni domani, 22 giugno alle 16.

