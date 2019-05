Un graduatoria per agenti di polizia locale.

C’è tempo fino al prossimo 15 maggio per inoltrare la domanda di partecipazione alla selezione per l’assunzione di nuovi agenti di polizia locale. Il Comune di Budoni, infatti, ha aperto il bando per stilare una graduatoria finalizzata a questo scopo.

I nuovi agenti verranno assunti a tempo determinato con contratto part time. La domanda potrà essere presentata a mano all’ufficio Protocollo del Comune, oppure a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno che, però, dovrà pervenire entro il 15 maggio.

