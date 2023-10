Migliora il 36enne stato sparato a Golfo Aranci.

Yusuf, un 36enne di origini gambiane, era stato colpito, nei giorni scorsi, a Golfo Aranci, da un pallino di piombo sparato con un fucile ad aria compressa da 4 giovani olbiesi, di età compresa tra i 18 e 20 anni. Il colpo lo aveva ferito alla spalla, perciò era stato trasportato in ospedale in codice rosso, ma era stato dimesso la sera stessa dopo alcune medicazioni.

Yusuf nelle prossime ore sarà interrogato dai carabinieri di Golfo Aranci. È probabile che presenti una denuncia per lesioni, anche se non gravi, nei confronti del giovane che ha sparato il colpo e degli altri tre che erano complici. I quattro ragazzi, subito dopo i fatti, erano stati convocati in caserma per essere interrogati. Inoltre, si aspetta l’esito delle analisi sulla carabina ad aria compressa sequestrata insieme ai pallini di piombo per determinare se l’arma può essere considerata pericolosa e quindi oggetto di detenzione illecita.

