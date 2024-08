L’appuntamento con Holi Dance Festival a Budoni.

Budoni è fra le tre città che ospiteranno il tour estivo 2024 di Holi Dance Festival, il più amato festival dei colori, che anche questa estate si sta svolgendo nelle più importanti città e località turistiche italiane. Organizzato da Unconventional Events, Il tour 2024 di Holi Dance Festival si sta rivelando più spettacolare che mai, grazie alla presenza di ospiti internazionali e tante altre novità, con una produzione sempre più all’avanguardia, effetti speciali e le migliori tecnologie audio e visual.

Sabato 24 agosto, dalle 17 alle 2: Piazza Giubileo a Budoni: per la decima volta Holi Dance Festival approda a Budoni, pronto ad animare la piazza principale di Budoni con la sua musica ed i suoi colori. La line up propone Dj Matrix, Paolo Noise (Lo Zoo di 105), Chadia Rodriguez, Dj Hellen, Sgribaz, Razer Rah ed Enomoney, Lady Ross, Trasko, Fabio Even, Bignash, Khikko, Fabri F, Kaapu, Giorgio Tala e DRE. Ingresso libero.



Holi Dance Festival è un tripudio di colori, una festa gioiosa che tra le sue origini nell’India, celebra l’arrivo della bella stagione e la vittoria del bene sul male. Durante ogni tappa dell’Holi Dance Festival il pubblico presente si riunisce per cantare, ballare, lanciare e lanciarsi le sue caratteristiche polveri colorate: quest’ultimo è un autentico rito che viene scandito ogni ora con un vero e proprio conto alla rovescia. In questa maniera il pubblico diventa protagonista e parte attiva di ogni tappa del festival, contribuendo a creare un’atmosfera unica ed indimenticabile. R101 è radio partner ufficiale di Holi Dance Festival, con la partecipazione dei suoi talent e di numeri ospiti speciali. I ticket sono disponibili sul sito www.holidancefestival.it.

