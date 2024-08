Notte di eccessi in Costa Smeralda, l’after party di Fedez

L’after party di Fedez in Costa Smeralda.

A stregare il jet-set e a catalizzare l’attenzione dei social network è stato Fedez, con un after party che ha registrato il tutto esaurito in Costa Smeralda e ha fatto vibrare le fondamenta del The Rock Club dalle 2:30 del mattino fino all’alba.

Il fenomeno degli after party esclusivi non è certo una novità, ma quello che è accaduto in Costa Smeralda va oltre il limite del buon senso e del rispetto per l’ambiente. La bellezza naturale è stata messa a repentaglio per fare spazio a un evento che ha visto centinaia di persone scatenarsi in una notte di eccessi.

Eventi di questo tipo, che attirano una folla disposta a pagare cifre esorbitanti per un’esperienza esclusiva, rappresentano un affronto alla sostenibilità e alla preservazione di uno dei patrimoni naturali più preziosi d’Italia. Ogni festa di lusso, ogni after party sfrenato, aggiunge un altro strato di danno all’ambiente già messo a dura prova dal turismo di massa.

I critici si sono levati in coro, denunciando la pericolosa tendenza di trasformare luoghi di rara bellezza in palcoscenici per il divertimento sfrenato dei pochi privilegiati. Le immagini patinate di Instagram possono ingannare, ma la realtà è ben diversa.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui