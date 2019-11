L’articolo sul New York Times.

ll New York Times parla della Costa Smeralda. In un articolo nella sezione Real Estate, il prestigioso giornale americano ha dedicato spazio alle ville e agli stazzi della Costa Smeralda, nel perimetro del Consorzio.



L’articolo si concentra su uno stazzo ristrutturato dall’architetto Savin Couëlle a Pantogia, la collina che prima era chiamata l’Unfarru (l’Inferno) e in cui c’erano tre stazzi abitati. “Built in the early 1900s as a farmhouse, called a stazzu”, scrive il giornalista.

La proprietà viene presa come esempio del recupero che è stato fatto dall’architetto. Ha mantenuto sia il caratteristico muro in pietra, sia una piscina immersa nel verde.

L’articolo prosegue poi con una panoramica sul mercato immobiliare della Sardegna e spiega come gli acquirenti provengano dal Nord Europa, dall’America, dal Canada, dalla Russia e, recentemente, dal Medio Oriente.

