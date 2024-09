Schianto tra due auto, una si ribalta: 4 feriti all’ingresso di Budoni

Incidente tra due auto all’ingresso di Budoni

Verso le 14 c’è stato un incidente fra due auto all’ingresso di Budoni: un mezzo si è ribaltato e ci sono quattro feriti. Lo scontro è avvenuto vicino al bivio per Birgalavò. Sul posto è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco dalla base estiva di San Teodoro. Lo schianto è avvenuto tra una Ford Kuga e una Fiat Panda, che si è ribaltata su un lato.

Gli uomini del 115 si sono occupati di mettere in sicurezza le due auto coinvolte e l’incrocio dove è avvenuto l’incidente. L’elisoccorso e ambulanze del 118 si sono occupati del trasferimento in ospedale di 4 persone. Ai carabinieri il compito di effettuare i rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente.

