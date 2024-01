Lavori sulla 131 Dcn e traffico deviato tra Posada e Budoni

Anas ha realizzato 2,5 km di nuove barriere spartitraffico centrali su un tratto della strada statale 131 Dcn, tra Posada e Budoni. L’ultima fase delle lavorazioni partirà lunedì 29 gennaio con l’obiettivo di portare a 3 i chilometri di nuove barriere realizzati complessivamente nel tratto. Gli interventi prevedono limitazioni al traffico in entrambe le direzioni. Il flusso veicolare sarà deviato in direzione Nuoro per circa 5 km sulla strada statale 125 “Orientale Sarda”, tra il km 106,880 e il km 111,670. In direzione opposta il traffico subirà invece un restringimento di carreggiata. La conclusione è prevista entro la fine di febbraio 2024.

I lavori, del valore di 1,8 milioni di euro, fanno parte del piano di Anas per la sostituzione delle vecchie barriere con nuovi spartitraffico di tipo “New Jersey”. Che garantiscono un incremento degli standard di sicurezza per l’utenza stradale. Nel dettaglio, si tratta di una tipologia di barriera in calcestruzzo di ultima generazione, progettata e brevettata da Anas, denominata Ndba (National dynamic barrier Anas). La particolarità di questa barriera, alta 1,20 metri, consiste nella capacità di contenere eventuali urti con uno spostamento molto ridotto. Anche in caso di mezzi pesanti e persino nel caso di due urti in rapida successione.

