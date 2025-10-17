Lavori alla rete dell’acqua di Budoni, i rubinetti restano a secco

I lavori alla rete dell’acqua di Budoni.

Proseguono a Budoni i lavori di potenziamento della rete idrica, con un nuovo intervento previsto per lunedì 20 ottobre. I tecnici di Abbanoa procederanno al collegamento della nuova condotta realizzata in via Mare, a Tanaunella, alla rete esistente.

L’operazione richiederà la sospensione dell’erogazione dell’acqua dalle 8 alle 13 nelle vie Eleonora D’Arborea, Mare, P. Ainu, Ottaviano, Apollo, Giudicato Di Gallura, Giudicato Di Torres, Giudicato Di Cagliari, Budoni Beach e nella località Baia Sant’Anna. Sono previsti cali di pressione e temporanee interruzioni del servizio, che riprenderà a pieno regime al termine dei lavori.

Abbanoa assicura che i tecnici faranno il possibile per contenere i tempi di interruzione e anticipare la ripresa dell’erogazione qualora l’intervento dovesse concludersi prima del previsto. Eventuali anomalie potranno essere segnalate al numero verde 800/022040, attivo 24 ore su 24. L’azienda segnala inoltre che, al ritorno dell’acqua, potrebbe verificarsi una temporanea torbidità dovuta allo svuotamento e successivo riempimento delle tubazioni.

