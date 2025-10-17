Sanità in Gallura, dialogo tra Mater Olbia e Asl per progetti condivisi

Dialogo tra Mater Olbia e Asl sulla sanità in Gallura.

Si è svolto ieri il primo incontro istituzionale tra la direzione aziendale della Asl Gallura e Giovanni Paolo D’Incecco Bayard de Volo, nuovo amministratore delegato del Mater Olbia Hospital, nella sede amministrativa dell’Azienda Socio-Sanitaria Locale. La visita formale arriva pochi giorni dopo la nomina del dirigente alla guida della struttura sanitaria della Qatar Foundation Endowment e della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli Irccs di Roma.

“L’approccio del nuovo amministratore delegato del Mater Olbia è improntato alla massima collaborazione e attenzione ai bisogni del territorio – sottolinea il Commissario Straordinario della Asl Gallura, Ottaviano Contu – ed è il primo aspetto positivo che abbiamo colto. Il Mater Olbia è una risorsa a disposizione della comunità e su queste basi dobbiamo tracciare linee operative condivise per implementare l’offerta sanitaria in Gallura. Ci siamo riproposti di fissare incontri periodici, perché entrambi crediamo che attraverso il dialogo si possano individuare soluzioni e progetti utili a soddisfare i bisogni di salute della popolazione”.

“La nostra struttura sanitaria insiste su questo territorio e ho ritenuto opportuno, a pochi giorni dal mio insediamento, incontrare subito i vertici della Asl Gallura che è la nostra Asl di riferimento», aggiunge l’AD del Mater Olbia Hospital, Giovanni Paolo D’Incecco Bayard de Volo. «La proposta di individuare spazi di confronto continui nel tempo è assolutamente valida. Il dialogo è un elemento che può rafforzare la collaborazione con la Regione Sardegna per contribuire alla crescita della Sanità nel territorio gallurese”.

