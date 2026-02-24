Pistola in bocca alla moglie e 30 anni di maltrattamenti, arrestato a Budoni

Anni di maltrattamenti a moglie e figlie, in manette un sessantenne di Budoni

Anni di maltrattamenti e violenze ai danni di moglie e figlie, un uomo di Budoni adesso è nel carcere di Nuoro. Dell’arresto se ne sono occupati gli agenti del commissariato di Siniscola in base all’ordinanza di misura cautelare emessa dal Gip di Nuoro su richiesta della Procura.

“Il provvedimento restrittivo – spiegano dalla Questura di Nuoro – scaturisce da una complessa attività investigativa che ha consentito di raccogliere gravi indizi in ordine al reato di maltrattamenti in famiglia, che sarebbe stato perpetrato dall’indagato nell’arco degli ultimi trent’anni nei confronti della moglie e delle due figlie“.

Le indagini hanno dimostrato che nel tempo avrebbe più volte minacciato e aggredito la donna, provocandole ferite e lesioni. Una volta sarebbe arrivato a minacciarla infilandole una pistola in bocca. “In più occasioni, inoltre, l’indagato avrebbe percosso e minacciato la vittima con frasi intimidatorie di particolare gravità – spiegano -. Dopo l’ultima aggressione, a seguito della quale la donna era riuscita ad allontanarsi dall’abitazione, l’avrebbe ulteriormente minacciata prospettando di ucciderla“. L’inferno vissuto da quella famiglia dovrebbe essere finito: l’uomo si trova nel carcere nuorese di Badu ‘e Carros.

