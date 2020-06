I lavori sulla statale 131.

Sulla strada statale 131 Diramazione Centrale Nuorese si sono conclusi gli interventi di nuova pavimentazione drenante in un tratto della carreggiata in direzione Nuoro, in prossimità dell’uscita di Budoni, tra il chilometro 108 e il 117.

I lavori, nello stesso tratto, sono ora attivi sulla carreggiata opposta, in direzione Olbia, che è stata chiusa al traffico con deviazioni lungo la carreggiata opposta allestita a doppio senso di marcia. Sul tratto è presente il divieto di sorpasso ed il limite di velocità a 50 km/h.

Anas, società del Gruppo FS Italiane, ricorda che quando guidi, Guida e Basta! No distrazioni, no alcol, no droga per la tua sicurezza e quella degli altri (guidaebasta.it).

