Salvata una razza in difficoltà a Budoni.

Ieri, intorno alle 18:30, alcuni bagnanti della spiaggia “Salamaghe“, a Budoni, hanno notato una razza che, disorientata, si presentava in evidente stato di difficoltà nel guadagnare nuovamente il largo. I presenti hanno pensato di rivolgersi ai vigili del fuoco per aiutare l’animale, richiedendo l’intervento al 115.

La squadra del presidio acquatico di Budoni si è recata immediatamente sul posto per verificare quanto descritto dai richiedenti l’intervento e per adottare eventuali provvedimenti. Giunti sul posto i soccorritori hanno rinvenuto il povero animale che nuotava lentamente sul bagnasciuga. Lo hanno raggiunto senza troppe difficoltà e lo hanno prelevato dal posto con l’intento di liberarlo a largo, in acque più adatte.

Da un esame generale il pesce non presentava nessun problema ed è stato liberato a circa un miglio e mezzo dalla costa, riprendendo subito a nuotare vigorosamente.