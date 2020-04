Il messaggio sotto la diretta del premier.

Le dirette Facebook del presidente del Consiglio Giuseppe Conte stanno diventando un appuntamento sempre più atteso. Oramai sono diventate un vero e proprio fenomeno di costume. Sempre più follower fanno sentire la loro vicinanza o il proprio dissenso al premier attraverso i commenti, così come molti ne approfittano per porre i quesiti più disparati.

Lo screen dei commenti è diventato un vero tazebao in cui si legge veramente di tutto. Da richieste di aiuto ad annunci economici di chi vuole sbarazzarsi della cara vecchia Panda. Infatti non ha fatto meraviglia ieri quando è apparsa una accorata richiesta: “Presidente apra i bar di Budoni, lo faccia per i miei amici”.

Non è dato sapere se la preoccupazione sia per i poveri gestori dei locali budonesi. I bar, del resto, sono tra le categorie più vessate dalle restrizioni dovute all’emergenza del coronavirus. Oppure se il follower del primo ministro sia preoccupato per la salute mentale dei suoi amici di Budoni a cui manca la socialità del bar. Fatto sta che l’apprezzabile appello se lo sono goduto oltre 250 mila persone collegate in quel commento e, sicuramente, a molti di loro ha strappato un prezioso sorriso.

