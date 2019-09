Morto per cause naturali.

Volge al termine l’inchiesta sulla morte del 73enne di Budoni, Andrea Ventroni, deceduto all’ospedale di Olbia il 24 marzo del 2017. Il pensionato, precisamente di Tanaunella, è deceduto per cause naturali.

Il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Nuoro aveva conferito l’incarico a due consulenti per approfondire la natura delle tracce di sangue trovate nella casa dove viveva il pensionato. L’uomo è morto per cause naturali. Lo ha stabilito la perizia medico legale. I risultati di tutti gli esami effettuati sul corpo dell’anziano hanno tolto ogni dubbio circa le cause dell’avvenuto decesso.



