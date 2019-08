Il progetto Strange for life a Budoni.

È approdato a Budoni alla luce del tramonto di venerdì 2 agosto, il progetto Strange for life. L’iniziativa benefica che mira a raccogliere fondi a favore dell’ospedale oncologico Businco di Cagliari per finanziare iniziative di diagnosi e per acquistare poltrone per l’infusione chemioterapica.

Otto donne, 4 medici e 4 pazienti che hanno vinto la battaglia contro il cancro, in kayak dal Lido di Cagliari fino a Budoni per raggiungere il loro obiettivo di solidarietà. Un viaggio diviso in 7 tappe, per un totale di 350 chilometri, in ognuna delle quali si è svolto un evento di sensibilizzazione e raccolta fondi. A Budoni, con la vendita delle magliette del progetto e con le donazioni, sono stati raccolti circa 1200 euro.

